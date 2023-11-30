Собянин: благодаря городской программе москвичи могут найти работу рядом с домом
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Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Собянин отметил, что при поддержке города инвесторы возводят новые кварталы, где в результате возникает сбалансированная застройка, а у москвичей появляется возможность найти работу рядом с домом.
Так, за четыре года программа охватила почти все районы города. По ней будет возведено порядка 2 млн кв. м коммерческой недвижимости, Москва привлечёт около 1 трлн рублей инвестиций.
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.