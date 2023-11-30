Собянин: благодаря городской программе москвичи могут найти работу рядом с домом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благодаря реализации программы стимулирования создания мест приложения труда порядка 120 тыс. жителей столицы смогут трудоустроиться неподалёку от места жительства.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин отметил, что при поддержке города инвесторы возводят новые кварталы, где в результате возникает сбалансированная застройка, а у москвичей появляется возможность найти работу рядом с домом.

Так, за четыре года программа охватила почти все районы города. По ней будет возведено порядка 2 млн кв. м коммерческой недвижимости, Москва привлечёт около 1 трлн рублей инвестиций.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.