На развитие автомобильной промышленности дополнительно направят 15 млрд рублей

На развитие автомобильной промышленности кабмин дополнительно направит 15 млрд рублей.

«Для обеспечения бесперебойной работы конвейеров необходима локализация внутри страны производства максимально возможного количества автокомпонентов. В рамках данной работы правительство направит 15 млрд рублей Фонду развития промышленности. Субсидии пойдут на финансирование не менее десяти проектов, среди которых организация серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности», — говорится в Telegram правительства.

Отмечается, что это позволит увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих.

Ранее сообщалось, что «Москвич» активно работает над организацией производства электромобиля собственной разработки и по-прежнему планирует презентовать его в 2025 году.