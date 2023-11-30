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На развитие автомобильной промышленности дополнительно направят 15 млрд рублей

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На развитие автомобильной промышленности кабмин дополнительно направит 15 млрд рублей.
На развитие автомобильной промышленности дополнительно направят 15 млрд рублей
  • Gettyimages.ru

«Для обеспечения бесперебойной работы конвейеров необходима локализация внутри страны производства максимально возможного количества автокомпонентов. В рамках данной работы правительство направит 15 млрд рублей Фонду развития промышленности. Субсидии пойдут на финансирование не менее десяти проектов, среди которых организация серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности», — говорится в Telegram правительства.

Отмечается, что это позволит увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих.

Ранее сообщалось, что «Москвич» активно работает над организацией производства электромобиля собственной разработки и по-прежнему планирует презентовать его в 2025 году.

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