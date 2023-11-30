Власти Москвы рассказали о программе к Международному дню инвалидов

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о программе 1—17 декабря, приуроченной к Международному дню инвалидов.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

«Москва шаг за шагом старается становиться комфортнее для жизни людей с инвалидностью. Мы запускаем проекты, нацеленные на помощь разным возрастным группам», — заявила Ракова.

Отмечается, что в рамках программы 1 декабря 2023 года в столице откроется Симуляционный центр, в котором можно пройти обучение профессиональному уходу за пожилыми, маломобильными и имеющими когнитивные нарушения людьми.

Также москвичей ждут бесплатные вебинары, ярмарки вакансий для кандидатов с инвалидностью и серия показов мюзикла «Обыкновенное чудо» в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкой 11—17 декабря.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в рамках Декады инвалидов состоится 40 мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).