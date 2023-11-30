RT в Telegram
Подпишись

Власти Москвы рассказали о программе к Международному дню инвалидов

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о программе 1—17 декабря, приуроченной к Международному дню инвалидов.
Власти Москвы рассказали о программе к Международному дню инвалидов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

«Москва шаг за шагом старается становиться комфортнее для жизни людей с инвалидностью. Мы запускаем проекты, нацеленные на помощь разным возрастным группам», — заявила Ракова.

Отмечается, что в рамках программы 1 декабря 2023 года в столице откроется Симуляционный центр, в котором можно пройти обучение профессиональному уходу за пожилыми, маломобильными и имеющими когнитивные нарушения людьми.

Также москвичей ждут бесплатные вебинары, ярмарки вакансий для кандидатов с инвалидностью и серия показов мюзикла «Обыкновенное чудо» в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкой 11—17 декабря.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в рамках Декады инвалидов состоится 40 мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить