В Оренбуржье завершили расследование дела в отношении семи полицейских

Следком Оренбургской области завершил расследование уголовного дела, возбуждённого против семи сотрудников полиции.

Об этом информирует RIA56.

По версии следствия, в период с ноября 2020 года по октябрь 2021 года обвиняемые задерживали жителей Орска, якобы причастных к незаконному обороту наркотиков. Применяя насилие, они склоняли жертв к самооговору, а затем вымогали взятки за непривлечение к уголовной ответственности.

«Уголовное дело возбуждено по материалам ОРЧ СБ УМВД России по Оренбургской области», — прокомментировали в УМВД по региону.

Ранее СК России по Ленинградской области во время расследования дела о незаконной вырубке леса и реализации древесины выявил факты получения взяток в особо крупном размере начальником УМВД России по Выборгскому району региона. Подозреваемый задержан.