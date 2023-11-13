Начальника УМВД по Выборгскому району Ленобласти задержали по делу о взятке

Следственный комитет России по Ленинградской области во время расследования дела о незаконной вырубке леса и реализации древесины выявил факты получения взяток в особо крупном размере начальником УМВД России по Выборгскому району региона, его задержали, заявили в СК.

Сообщается, что в отношении начальника УМВД было заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, мужчина с 2020 по 2022 годы каждый месяц получал от лиц, которые вырубали лес в регионе, незаконное денежное вознаграждение за покровительство. Сумма взяток превышает 8 млн рублей.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов арестован по делу о взятках и превышении полномочий.