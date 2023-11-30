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В России в два раза выросли незаконные операции с криптовалютой за год

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Глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин сообщил о двукратном росте незаконных операций с криптовалютой в 2023 году.
В России в два раза выросли незаконные операции с криптовалютой за год
  • РИА Новости

«С учётом того, что всё-таки не доурегулирована система, рост идёт подозрительных операций примерно в два раза. И в основном это связано с наркотиками, мошенничеством и коррупцией», — цитирует его РИА Новости.

В конце сентября российский премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство и Центробанк подготовили пошаговый план для запуска расчётов на базе технологии блокчейн.

По словам главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, российский финрегулятор и Министерство финансов пришли к единой позиции касательно криптовалют.

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