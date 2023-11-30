В России в два раза выросли незаконные операции с криптовалютой за год
- РИА Новости
«С учётом того, что всё-таки не доурегулирована система, рост идёт подозрительных операций примерно в два раза. И в основном это связано с наркотиками, мошенничеством и коррупцией», — цитирует его РИА Новости.
В конце сентября российский премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство и Центробанк подготовили пошаговый план для запуска расчётов на базе технологии блокчейн.
По словам главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, российский финрегулятор и Министерство финансов пришли к единой позиции касательно криптовалют.