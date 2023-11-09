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Набиуллина: ЦБ и Минфин пришли к единой позиции касательно криптовалют

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Банк России и Министерство финансов пришли к единой позиции касательно криптовалют.
Набиуллина: ЦБ и Минфин пришли к единой позиции касательно криптовалют
  • РИА Новости

Соответствующее заявление сделала в ходе выступления в Государственной думе РФ глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что у регулятора и министерства «в принципе по криптовалюте было много вопросов».

«Но на эту тему мы, кажется, договорились, и здесь не должно быть вопросов с нашей стороны», — цитирует её ТАСС.

В сентябре российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин и ЦБ ведут дискуссию по вопросу криптовалют, министерство выступает за их регулирование.

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