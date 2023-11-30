Электробусы малого класса протестируют этой зимой в Москве

В Москве протестируют электробусы малого класса. Специалисты проверят работу климатической системы и систем безопасности транспорта в зимних условиях.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что российские электробусы в столице успешно отработали пять зим подряд, что говорит об их высокой надёжности.

«Уверены, что новый транспорт, который мы сейчас тестируем, точно так же справится с любыми погодными условиями», — цитирует вице-мэра НТВ.

Испытания мини-электробусов продлятся до марта 2024 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что началась сборка улучшенной модификации вагонов «Москва-2020», которые планируют запустить со следующего года в столичном метрополитене.