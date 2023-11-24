Собянин рассказал о начале сборки вагонов улучшенной модификации для метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что началась сборка улучшенной модификации вагонов «Москва-2020», которые планируют запустить со следующего года в столичном метрополитене.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Данная модификация отличается новым дизайном, акцент сделан на натуральные материалы.

«При этом сохранили ключевые преимущества предыдущих поездов: широкие двери, бесшовные переходы между вагонами, удобную навигацию для пассажиров и многое другое», — добавил Собянин.

Все обновлённые составы пройдут проверку и обкатку на территории завода и метро.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова сообщало, что в настоящее время на столичных маршрутах курсирует более 1,3 тыс. электробусов, а в 2024 году к ним добавится ещё 1,2 тыс.