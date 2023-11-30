Памфилова спрогнозировала интенсивные попытки сорвать выборы президента России
- РИА Новости
Глава ЦИК высказала мнение, что такие попытки обязательно будут. И их интенсивность, по словам Памфиловой, возрастёт стократно. При этом она выразила уверенность, что это всё же не помешает проведению достойных выборов.
«Глубоко убеждена, что мы точно одолеем все удары и в ответ будем бить тоже, потому что мы крепкие, мы сильные и мы уверены в своей правоте», — цитирует Памфилову ТАСС.
Ранее в ЦИК сообщили об утверждении формы удостоверения кандидата на должность президента России.