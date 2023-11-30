Памфилова спрогнозировала интенсивные попытки сорвать выборы президента России

Выборы президента России в 2024 году будут проходить в условиях интенсивных попыток их срыва. Такое мнение высказала глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Глава ЦИК высказала мнение, что такие попытки обязательно будут. И их интенсивность, по словам Памфиловой, возрастёт стократно. При этом она выразила уверенность, что это всё же не помешает проведению достойных выборов.

«Глубоко убеждена, что мы точно одолеем все удары и в ответ будем бить тоже, потому что мы крепкие, мы сильные и мы уверены в своей правоте», — цитирует Памфилову ТАСС.

Ранее в ЦИК сообщили об утверждении формы удостоверения кандидата на должность президента России.