RT в Telegram
Подпишись

В Свердловской области СК выясняет обстоятельства смерти 15-летней вожатой

Короткая ссылка
Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти 15-летней девочки-вожатой в оздоровительном лагере «Солнышко» в Лесном (закрытый город в Свердловской области).
В Свердловской области СК выясняет обстоятельства смерти 15-летней вожатой
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областное СУ СКР.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии: проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Назначена судмедэкспертиза.

«Анализируется интересующая следствие документация о работе детского оздоровительного центра в целях проверки соблюдения требований законодательства при оказании образовательных услуг», — прокомментировали в следственном ведомстве.

Девочка внезапно потеряла сознание днём 29 октября в актовом зале. Сотрудники учреждения и приехавшие врачи пытались оказать ей помощь, однако спасти её не удалось.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об издевательствах над подростком в одном из детских оздоровительных учреждений Свердловской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить