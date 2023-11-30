В Свердловской области СК выясняет обстоятельства смерти 15-летней вожатой

Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти 15-летней девочки-вожатой в оздоровительном лагере «Солнышко» в Лесном (закрытый город в Свердловской области).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областное СУ СКР.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии: проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Назначена судмедэкспертиза.

«Анализируется интересующая следствие документация о работе детского оздоровительного центра в целях проверки соблюдения требований законодательства при оказании образовательных услуг», — прокомментировали в следственном ведомстве.

Девочка внезапно потеряла сознание днём 29 октября в актовом зале. Сотрудники учреждения и приехавшие врачи пытались оказать ей помощь, однако спасти её не удалось.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об издевательствах над подростком в одном из детских оздоровительных учреждений Свердловской области.