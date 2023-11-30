Темой 2024 года в ХМАО станет народное сплочение
Об этом сообщает URA.RU.
«Сплочения друг с другом, вокруг России, вокруг нашего президента, сплочения югорчан в команду Югры, в команду развития нашего региона», — завила губернатор округа Наталья Комарова.
Как отметила глава ХМАО, эта тема согласуется с Годом семьи, объявленным в России в 2024 году.
«Семья как фундамент гражданского общества держится на сплочении», — сказала Комарова.
Ранее сообщалось, что Кировская область войдёт в число пилотных регионов по созданию семейных посёлков.