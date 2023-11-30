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Темой 2024 года в ХМАО станет народное сплочение

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа выбрали на голосовании тему 2024 года. Следующий год пройдёт под эгидой народного сплочения.

Об этом сообщает URA.RU.

«Сплочения друг с другом, вокруг России, вокруг нашего президента, сплочения югорчан в команду Югры, в команду развития нашего региона», — завила губернатор округа Наталья Комарова.

Как отметила глава ХМАО, эта тема согласуется с Годом семьи, объявленным в России в 2024 году.

«Семья как фундамент гражданского общества держится на сплочении», — сказала Комарова.

Ранее сообщалось, что Кировская область войдёт в число пилотных регионов по созданию семейных посёлков.

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