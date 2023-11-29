Кировская область войдёт в число пилотных регионов по созданию семейных посёлков
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Об этом сообщает progorod43.
«Индивидуальный жилой дом позволяет сделать семью большой — всем детям найдётся место. В Кировской области мы будем и впредь развивать деревянное домостроение. Оно помогает семьям быстрее и дешевле решить жилищный вопрос», — сказал Соколов на заседании федеральной рабочей группы по развитию индивидуального жилищного строительства.
Отмечается, что в регионе около 40 современных предприятий, строящих деревянные дома. Возвести деревянный дом можно всего за сезон.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области построили 1,8 млн кв. м жилья с начала 2023 года.