Кировская область войдёт в число пилотных регионов по созданию семейных посёлков

Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что в регионе создадут семейные посёлки современного типа с удобным жильём и инфраструктурой для комфорта детей и родителей.

Об этом сообщает progorod43.

«Индивидуальный жилой дом позволяет сделать семью большой — всем детям найдётся место. В Кировской области мы будем и впредь развивать деревянное домостроение. Оно помогает семьям быстрее и дешевле решить жилищный вопрос», — сказал Соколов на заседании федеральной рабочей группы по развитию индивидуального жилищного строительства.

Отмечается, что в регионе около 40 современных предприятий, строящих деревянные дома. Возвести деревянный дом можно всего за сезон.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области построили 1,8 млн кв. м жилья с начала 2023 года.