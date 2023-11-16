В Тюменской области построили 1,8 млн квадратных метров жилья с начала 2023 года
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ строительства региона.
Отмечается, что за последние пять лет в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» было расселено 142,76 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры получили более 8,8 тыс. человек.
«Сегодня в регионе строится более 4 млн кв. м жилья. В перспективе трёх лет планируется возведение свыше 30 важных социальных объектов», — заявил начальник ГУС ТО Павел Перевалов.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии ввели 1,5 млн кв. м недвижимости с начала года.