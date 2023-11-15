В Удмуртии ввели 1,5 млн квадратных метров недвижимости с начала года

В январе — сентябре 2023 года в Удмуртии ввели 6495 зданий жилого и нежилого назначения. Их общая площадь составила более 1,5 млн кв. м.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на ежеквартальный обзор Удмуртстата.

В частности, построено 15 319 квартир общей площадью 1,1 млн кв. м, что на 7,8% больше, чем годом ранее.

«Данные мы собираем ежеквартально, а на сегодня в республике на стадии завершения строительства и отделки находится ещё немало жилых зданий. При этом застройщики будут стараться сдать их в эксплуатацию до конца нынешнего года, чтобы выполнить свои обязательства», — отметила начальник отдела сводных статистических работ Удмуртстата Полина Яковлева.

Тем временем в Хабаровском крае рассказали о работе по расселению аварийных домов, передаёт newizv.ru.

«В настоящее время действует программа Фонда развития территорий, которая заканчивает действие в 2024 году. По ней расселяют людей из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года», — заявил Никита Божок, гендиректор ООО «Дальневосточный проектный центр», член общественного совета при Министерстве ЖКХ Хабаровского края, член общественного совета по качеству жизни при губернаторе Хабаровского края.

По его словам, сверх программы расселено значительное число жителей благодаря средствам, привлечённым из различных федеральных источников.

«Сейчас строятся новые дома, предназначенные для людей из аварийного жилья в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, некоторых малых населённых пунктах. А ещё в краевой столице активно развивается комплексная жилищная застройка, когда застройщик возводит не только дома, но и детсады, школы, поликлиники», — добавил Божок.

Ранее сообщалось, что из аварийного жилья в Карелии расселят 1900 человек до конца года.