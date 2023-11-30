В ЗАГСах Москвы открыли приём заявок на регистрацию брака в необычных локациях
Об этом пишет сайт kp.ru.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что при составлении временных слотов учли более 80% пожеланий молодожёнов.
«С 2019 года на площадках проекта заключили брак около 48 тыс. пар. На 2024 год уже открыто более 9 тыс. слотов времени», — отметила она.
По данным вице-мэра, в столичные ЗАГСы уже поступило порядка 1 тыс. обращений о регистрации брака в усадьбах, исторических особняках и других знаковых местах столицы. Среди них — высотки «Москва-Сити», спортивные арены и др.
В октябре НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщала, что на станции «Маяковская» Московского метрополитена с начала 2023 года поженились 20 пар.