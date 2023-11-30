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В ЗАГСах Москвы открыли приём заявок на регистрацию брака в необычных локациях

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ЗАГСы Москвы открыли приём заявлений на 2024 год для регистрации брака в необычных местах города по проекту мэра столицы «Новые адреса счастья». Всего молодожёнам будет доступно 16 локаций.

Об этом пишет сайт kp.ru.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что при составлении временных слотов учли более 80% пожеланий молодожёнов.

«С 2019 года на площадках проекта заключили брак около 48 тыс. пар. На 2024 год уже открыто более 9 тыс. слотов времени», — отметила она.

По данным вице-мэра, в столичные ЗАГСы уже поступило порядка 1 тыс. обращений о регистрации брака в усадьбах, исторических особняках и других знаковых местах столицы. Среди них — высотки «Москва-Сити», спортивные арены и др.

В октябре НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщала, что на станции «Маяковская» Московского метрополитена с начала 2023 года поженились 20 пар.

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