В Москве расселили почти 550 домов с начала программы реновации
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как отметил Бочкарёв, жители расселённых домов уже переехали в 280 новостроек.
Лидерами по реализации программы являются Восточный административный округ — расселено 80 домов, Западный округ — 72 дома, и Юго-Восточный округ — там расселено 69 домов.
Как уточнил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, из общего числа расселённых домов 313 уже снесено. В настоящее время на их месте ведётся строительство нового жилья и социальной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что к переселению по программе реновации в Москве приступили жители 248 домов в 2023 году.