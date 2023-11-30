В Москве расселили почти 550 домов с начала программы реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в столице с начала программы реновации расселили 548 домов.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Бочкарёв, жители расселённых домов уже переехали в 280 новостроек.

Лидерами по реализации программы являются Восточный административный округ — расселено 80 домов, Западный округ — 72 дома, и Юго-Восточный округ — там расселено 69 домов.

Как уточнил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, из общего числа расселённых домов 313 уже снесено. В настоящее время на их месте ведётся строительство нового жилья и социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что к переселению по программе реновации в Москве приступили жители 248 домов в 2023 году.