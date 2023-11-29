К переселению по программе реновации в Москве приступили жители 248 домов в 2023 году

Переселение по программе реновации жилья в Москве с начала 2023 года начали жители 248 домов, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН.

«Около 36 тыс. жителей из 47 районов столицы приступили к переселению по программе реновации в текущем году», — сказал Бочкарёв.

Для горожан предусмотрены квартиры с улучшенной отделкой в 40 новостройках.

По словам заммэра, программу реновации реализуют по принципу «волнового» переселения. В настоящее время на месте старых зданий строят 108 домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с момента начала запуска программы реновации ввели 4 млн кв. м жилья.