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К переселению по программе реновации в Москве приступили жители 248 домов в 2023 году

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Переселение по программе реновации жилья в Москве с начала 2023 года начали жители 248 домов, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
К переселению по программе реновации в Москве приступили жители 248 домов в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Около 36 тыс. жителей из 47 районов столицы приступили к переселению по программе реновации в текущем году», — сказал Бочкарёв.

Для горожан предусмотрены квартиры с улучшенной отделкой в 40 новостройках.

По словам заммэра, программу реновации реализуют по принципу «волнового» переселения. В настоящее время на месте старых зданий строят 108 домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с момента начала запуска программы реновации ввели 4 млн кв. м жилья.

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