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Собянин: в Москве ввели 4 млн квадратных метров жилья по реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с момента начала запуска программы реновации ввели 4 млн кв. м жилья.
Собянин: в Москве ввели 4 млн квадратных метров жилья по реновации
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Это 280 новостроек во всех административных округах и 84 районах города.

Благодаря программе новыми квартирами смогли обеспечить около 150 тыс. жителей. Из них свыше 117 тыс. человек уже отпраздновали новоселье, ещё более 26 тыс. находятся в процессе оформления документов или переезда.

Собянин отметил, что только в этом году ввели в эксплуатацию 52 дома. Ещё 438 домов находятся на стадии проектирования или строительства.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что с начала 2023 года в столице ввели в эксплуатацию 523 объекта капитального строительства общей площадью более 11,6 млн кв. м.

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