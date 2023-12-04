В Госдуме предложили признать знамя Спаса Нерукотворного знаменем ВС России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность закрепить за знаменем Спаса Нерукотворного официальный статус как одного из знамён Вооружённых сил России. Копия обращения на имя министра обороны России Сергея Шойгу есть в распоряжении RT.

Как пояснил депутат, в настоящее время в рядах российских Вооружённых сил знамя Спаса Нерукотворного до сих пор пользуется любовью и почитанием.

«Бойцы и командиры нашей армии в индивидуальном порядке используют изображение Спаса в качестве шевронов, знамён, вымпелов. На передовой можно легко встретить различные флаги с этим древним и священным изображением», — подчеркнул собеседник RT.

По его мнению, с учётом уважения, популярности и любви российских военнослужащих к изображению Спаса Нерукотворного необходимо рассмотреть возможность закрепить за этим знаменем официальный статус.

«К примеру, знамя Спаса Нерукотворного могло бы стать боевым знаменем армии, а также схематично наноситься на нашу боевую технику как опознавательный знак», — подчёркивается в тексте обращения.

Ранее Милонов предложил рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с телефонным мошенничеством.