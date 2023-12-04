В Госдуме предложили признать знамя Спаса Нерукотворного знаменем ВС России
- РИА Новости
Как пояснил депутат, в настоящее время в рядах российских Вооружённых сил знамя Спаса Нерукотворного до сих пор пользуется любовью и почитанием.
«Бойцы и командиры нашей армии в индивидуальном порядке используют изображение Спаса в качестве шевронов, знамён, вымпелов. На передовой можно легко встретить различные флаги с этим древним и священным изображением», — подчеркнул собеседник RT.
По его мнению, с учётом уважения, популярности и любви российских военнослужащих к изображению Спаса Нерукотворного необходимо рассмотреть возможность закрепить за этим знаменем официальный статус.
«К примеру, знамя Спаса Нерукотворного могло бы стать боевым знаменем армии, а также схематично наноситься на нашу боевую технику как опознавательный знак», — подчёркивается в тексте обращения.
Ранее Милонов предложил рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с телефонным мошенничеством.