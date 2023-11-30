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Россияне рассказали, что учитывают при выборе мобильного оператора полезные сервисы

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Россияне, принявшие участие в новом исследовании, перечислили наиболее востребованные услуги при выборе мобильного оператора. Помимо объёма минут и гигабайтов, наиболее востребованной стала блокировка подозрительного звонка — так считают 34% опрошенных.
Россияне рассказали, что учитывают при выборе мобильного оператора полезные сервисы
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование оператора «СберМобайл» и медиахолдинга Rambler&Co.

Также 26% респондентов посчитали полезным сервис голосового предупреждения о возможном мошенничестве, ещё 25% — услугу по защите банковского счёта во время звонка. При этом страхование от мошеннических действий актуально для 15% клиентов.

Что касается роуминговых услуг, то 48% россиян оценили возможность подключения пакета на 7—10 дней. Подключение отдельных пакетов минут и гигабайтов востребовано у 23% респондентов, единый пакет с минутами и гигабайтами — у 21%, подключение пакета гигабайтов на сутки — у 8%.

Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, 58% россиян полагают, что ребёнку нужно купить собственный телефон примерно к семи годам, чтобы он в любой момент мог связаться с родителями.

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