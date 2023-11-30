Выставку «Россия» на ВДНХ украсит более 360 тысяч новогодних огней
- РИА Новости
Об этом сообщили организаторы мероприятия в своём Telegram-канале.
Отмечается, что более 360 тыс. новогодних огней зажгут на 90 елях, наряженных в честь каждого российского региона и самой выставки-форума.
Деревья украшены в традициях народных промыслов регионов России.
При этом церемонию зажжения новогодних огней откроют 18 национальных дедов морозов.
Начало торжественной церемонии — в 16:30, зажжение огней на елях запланировано на 16:55.
Ранее сообщалось, что в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 1 декабря пройдёт день Чувашской Республики.