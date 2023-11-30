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Выставку «Россия» на ВДНХ украсит более 360 тысяч новогодних огней

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На международной выставке-форуме «Россия», которая проводится на ВДНХ в Москве, 1 декабря пройдёт церемония зажжения новогодних елей.
Выставку «Россия» на ВДНХ украсит более 360 тысяч новогодних огней
  • РИА Новости

Об этом сообщили организаторы мероприятия в своём Telegram-канале.

Отмечается, что более 360 тыс. новогодних огней зажгут на 90 елях, наряженных в честь каждого российского региона и самой выставки-форума. 

Деревья украшены в традициях народных промыслов регионов России.

При этом церемонию зажжения новогодних огней откроют 18 национальных дедов морозов.

Начало торжественной церемонии — в 16:30, зажжение огней на елях запланировано на 16:55.

Ранее сообщалось, что в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 1 декабря пройдёт день Чувашской Республики.

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