Выставку «Россия» на ВДНХ украсит более 360 тысяч новогодних огней

На международной выставке-форуме «Россия», которая проводится на ВДНХ в Москве, 1 декабря пройдёт церемония зажжения новогодних елей.

Об этом сообщили организаторы мероприятия в своём Telegram-канале.

Отмечается, что более 360 тыс. новогодних огней зажгут на 90 елях, наряженных в честь каждого российского региона и самой выставки-форума.

Деревья украшены в традициях народных промыслов регионов России.

При этом церемонию зажжения новогодних огней откроют 18 национальных дедов морозов.

Начало торжественной церемонии — в 16:30, зажжение огней на елях запланировано на 16:55.

Ранее сообщалось, что в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 1 декабря пройдёт день Чувашской Республики.