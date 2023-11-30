Россияне перечислили повышающие мотивацию бонусы от работодателей

Россияне, принявшие участие в новом исследовании, перечислили бонусы, которые, по их мнению, могли бы повысить лояльность сотрудников компаний. Так, треть опрошенных (30%) выразили мнение, что работодатель должен компенсировать сотрудникам затраты на транспорт.

Ещё почти столько же (34%) считают, что так должно быть в определённых случаях — например, во время командировок и служебных поездок, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование сервисов «Ситидрайв» и «Работа.ру».

Сотрудники также назвали наиболее привлекательные и мотивирующие бонусы от компании, среди которых корпоративный каршеринг (23%), гибкий график работы (22%), оплата курсов, тренингов и семинаров для повышения квалификации (22%) и денежные премии (22%).

Помимо этого, сотрудникам важны корпоративные путешествия (14%), абонементы в спортзал, бассейн и йога-студию (10%), хорошая медицинская страховка (11%).

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.