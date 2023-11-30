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В Свердловской области девочка-вожатая умерла в оздоровительном лагере

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В Свердловской области девочка-вожатая умерла в оздоровительном лагере «Солнышко». Девочке стало плохо на мероприятии в актовом зале, спасти её не удалось. 
В Свердловской области девочка-вожатая умерла в оздоровительном лагере
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

29 ноября около 16:00 девочка приехала в оздоровительный центр, чтобы провести мероприятия для отдыхающих по путёвке детей. 

Спустя полтора часа она потеряла сознание. Ей пытались оказать помощь, на место вызвали медиков, но спасти подростка не удалось. 

Прокуратура организовала проверку.

Ранее сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать обстоятельства смерти 17-летней жительницы подмосковного города Щёлково, которая скончалась спустя неделю после того, как простудилась.

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