В Подмосковье расследуют смерть простудившегося подростка

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти 17-летней жительницы подмосковного города Щёлково, которая скончалась спустя неделю после того, как простудилась.

Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК Российской Федерации о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

«По предварительным данным, на протяжении недели девочка болела простудой. Однако 14 ноября 2023 года её самочувствие резко ухудшилось. По приезде скорой помощи была констатирована её смерть», — говорится в сообщении.

Следователи допрашивают родственников умершей, а также врачей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет установлена точная причина смерти подростка.

Ранее подруга убитой в Екатеринбурге школьницы заявила, что парень погибшей нередко поднимал на неё руку.