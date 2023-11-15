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E1: подруга убитой в Екатеринбурге школьницы заявила, что подозреваемый бил её

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Подруга восьмиклассницы, убитой в Екатеринбурге, рассказала, что подозреваемый ранее бил свою девушку.
E1: подруга убитой в Екатеринбурге школьницы заявила, что подозреваемый бил её
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в Telegram-канале портала E1.

По её словам, приступы агрессии молодого человека каждый раз были вызваны ревностью.

«Помню одну ссору, когда он пару раз ударил её по лицу. За то, что она пошла гулять со своей подругой, а не с ним», — сообщила подруга.

Она добавила, что мать погибшей изначально была против их отношений, поэтому подозреваемый приходил к девушке по ночам.

Ранее источник RT сообщил, что 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве 14-летней девушки и её матери в Екатеринбурге, мог совершить преступление на почве ревности.

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