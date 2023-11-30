В Бабушкинском районе Москвы отремонтировали дом 1975 года постройки
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта Москвы.
Как отметили в пресс-службе, специалисты привели в порядок облик здания, обновили магистрали центрального отопления, заменили стеклопакеты в местах общего пользования, цокольную часть и отливы, а также выполнили устройство новой отмостки.
Ранее сообщалось, что в московском районе Измайлово завершили капитальный ремонт дома 1951 года постройки.