В Бабушкинском районе Москвы отремонтировали дом 1975 года постройки

На северо-востоке Москвы в Бабушкинском районе завершили капитальный ремонт девятиэтажного дома 1975 года постройки.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта Москвы.

Как отметили в пресс-службе, специалисты привели в порядок облик здания, обновили магистрали центрального отопления, заменили стеклопакеты в местах общего пользования, цокольную часть и отливы, а также выполнили устройство новой отмостки.

Ранее сообщалось, что в московском районе Измайлово завершили капитальный ремонт дома 1951 года постройки.