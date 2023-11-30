Бастрыкин повторно поручил выяснить причины смерти ребёнка в Свердловской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ещё один доклад о ходе расследования дела о смерти 11-месячного младенца в Лесном (закрытый город в Свердловской области).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ведомства.

«Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.

Первый раз Бастрыкин запрашивал доклад о ходе расследования 19 сентября. Тогда в СЭЦ СК России была назначена комиссионная судебная экспертиза. Теперь специалисты повторно проведут гистологическое исследование.

Девочка умерла в Лесном 2 августа. За несколько дней до смерти у ребёнка наблюдались сонливость и одышка.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту падения девочки из окна школы в Москве.