Бастрыкин повторно поручил выяснить причины смерти ребёнка в Свердловской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ведомства.
«Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.
Первый раз Бастрыкин запрашивал доклад о ходе расследования 19 сентября. Тогда в СЭЦ СК России была назначена комиссионная судебная экспертиза. Теперь специалисты повторно проведут гистологическое исследование.
Девочка умерла в Лесном 2 августа. За несколько дней до смерти у ребёнка наблюдались сонливость и одышка.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту падения девочки из окна школы в Москве.