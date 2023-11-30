Москвичам рассказали о полезном функционале платформы «Электронный дом»

На платформе «Электронный дом», запущенной в 2020 году, собрали полезную информацию для москвичей по ряду вопросов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Так, в разделе «База знаний» можно найти статьи, инфографику, шаблоны повесток для общих собраний собственников. А на странице «Вопросы и ответы» содержится инструкция, как фиксировать показания счётчиков и оплачивать счета.

Раздел «База знаний» включает в себя свыше 80 статей об управлении домом и ЖКХ. Москвичи могут узнать, как действовать в случае протечки крыши, избавиться от вредителей в доме и научиться сортировать отходы.

Ранее сообщалось, что в Москве благодаря проекту «Активный гражданин» привели в порядок более 300 га дворовых территорий в текущем году.