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РИА Новости: две атомные подлодки «Александр III» и «Красноярск» переданы ВМФ России

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Две атомные подводные лодки — стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск», переданы Военно-морскому флоту России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ВПК.

«Подписаны приёмо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на «Севмаше» подводных лодок «Александр III» и «Красноярск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря.

Ранее Минобороны досрочно получило все ракеты «Вихрь-1» в рамках оборонзаказа.

Также в войска России начала поступать роботизированная парашютная система «Юнкер».

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