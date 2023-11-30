РИА Новости: две атомные подлодки «Александр III» и «Красноярск» переданы ВМФ России
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ВПК.
«Подписаны приёмо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на «Севмаше» подводных лодок «Александр III» и «Красноярск», — говорится в сообщении.
Отмечается, что официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря.
Ранее Минобороны досрочно получило все ракеты «Вихрь-1» в рамках оборонзаказа.
Также в войска России начала поступать роботизированная парашютная система «Юнкер».