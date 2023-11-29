Путин пошутил о слезах Силуанова из-за предложений по расходам бюджета
- РИА Новости
По словам главы государства, в принятый бюджет внести дополнительные расходы, скорее всего, будет непросто.
«Но идея сама по себе хорошая. Механизм простой — деньги на стол надо. Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», — пошутил Путин.
Президент России ранее заявил, что власти страны работают над повышением стипендий для аспирантов и упомянул новую выплату в 75 тыс. рублей за приоритетные исследования.
В среду, 29 ноября, Владимир Путин проводит встречу с молодыми учёными в парке науки и искусства «Сириус». До этого глава государства осмотрел выставку в рамках III Конгресса молодых учёных. RT ведёт прямую трансляцию.