Путин пошутил о слезах Силуанова из-за предложений по расходам бюджета

Президент России Владимир Силуанов на встрече с молодыми учёными в парке науки и искусства «Сириус» пошутил о слезах главы Минфина Антона Силуанова, когда тот узнает о дополнительных предложениях по расходам бюджета.

По словам главы государства, в принятый бюджет внести дополнительные расходы, скорее всего, будет непросто.

«Но идея сама по себе хорошая. Механизм простой — деньги на стол надо. Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», — пошутил Путин.

Президент России ранее заявил, что власти страны работают над повышением стипендий для аспирантов и упомянул новую выплату в 75 тыс. рублей за приоритетные исследования.

В среду, 29 ноября, Владимир Путин проводит встречу с молодыми учёными в парке науки и искусства «Сириус». До этого глава государства осмотрел выставку в рамках III Конгресса молодых учёных. RT ведёт прямую трансляцию.