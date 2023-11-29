Минэнерго: без электричества на юге России остаются 117 тысяч человек
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Указывается, что восстановлению электроснабжения на территории Крыма препятствуют погодные условия. В связи с сильным ветром и дождём зафиксированы повторные отключения уже восстановленных ранее сетей.
Кроме того, проведению работ мешают обстрелы российских энергетических объектов в Херсонской области, а также запрет к работам в тёмное время суток.
Ранее власти Крыма сообщили, что на полуострове около 45 тыс. человек остаются без электричества из-за непогоды.