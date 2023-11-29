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Минэнерго: без электричества на юге России остаются 117 тысяч человек

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Минэнерго России заявило, что без электричества на юге страны по состоянию на 15:00 мск остаются 117 тыс. граждан.
Минэнерго: без электричества на юге России остаются 117 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Указывается, что восстановлению электроснабжения на территории Крыма препятствуют погодные условия. В связи с сильным ветром и дождём зафиксированы повторные отключения уже восстановленных ранее сетей.

Кроме того, проведению работ мешают обстрелы российских энергетических объектов в Херсонской области, а также запрет к работам в тёмное время суток.

Ранее власти Крыма сообщили, что на полуострове около 45 тыс. человек остаются без электричества из-за непогоды.

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