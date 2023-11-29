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В Ростове-на-Дону по просьбе депутатов демонтировали бюст Врангелю

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Памятник барону Петру Врангелю демонтировали в Ростове-на-Дону по просьбе ряда депутатов из Ростовской городской думы, сообщил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
В Ростове-на-Дону по просьбе депутатов демонтировали бюст Врангелю

Агентство отмечает, что бюст появился на территории кадетского корпуса 7 ноября.

По мнению ростовских коммунистов, установление бюста «недопустимо».

«В Ростове-на-Дону демонтировали бюст Врангелю… После многочисленных протестов наших активистов и обращения председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова к правительству и заксобранию Ростовской области власти региона приняли абсолютно правильное решение», — сказал Афонин.

В конце 2021 года в комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области сообщили, что в Ростове окончены работы по реставрации комплекса зданий в переулке Газетном, принадлежавших барону Врангелю.

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