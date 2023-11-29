В Ростове-на-Дону по просьбе депутатов демонтировали бюст Врангелю
Агентство отмечает, что бюст появился на территории кадетского корпуса 7 ноября.
По мнению ростовских коммунистов, установление бюста «недопустимо».
«В Ростове-на-Дону демонтировали бюст Врангелю… После многочисленных протестов наших активистов и обращения председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова к правительству и заксобранию Ростовской области власти региона приняли абсолютно правильное решение», — сказал Афонин.
В конце 2021 года в комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области сообщили, что в Ростове окончены работы по реставрации комплекса зданий в переулке Газетном, принадлежавших барону Врангелю.