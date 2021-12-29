В Ростове объявили об окончании реставрации дома барона Врангеля
- © Комитет по охране объектов культурного наследия
Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Комиссия осуществила приём работ, которые начались в 2020 году.
Пресс-служба ведомства поделилась снимками, на которых изображены результаты работ по реставрации зданий.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.