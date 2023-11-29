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Глава ЛНР Пасечник: Дом журналиста открылся на территории республики

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в регионе начал работать Дом журналиста.
Глава ЛНР Пасечник: Дом журналиста открылся на территории республики
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он назвал этот день особенным для журналистского сообщества ЛНР.

«В этом большая заслуга регионального отделения Союза журналистов России, которое не только открыло в Луганске профессиональную площадку для коллег, но и уже проводит здесь первый форум», — добавил глава республики.

Также Пасечник рассказал, что у ЛНР появился собственный региональный общедоступный канал. Он носит название «Луганск 24».

Ранее сообщалось, что в Мелитополе открыли центр подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи.

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