В Мелитополе открыли центр подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи

В Мелитополе открыли Центр привлечения и подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи.

«Отдельные регионы мечтают, чтоб у них была такая молодёжная инфраструктура… Центр подготовки волонтёров, который сегодня открывается, действительно, это большая заслуга всей команды по молодёжной политике», — сказал зампред Совета министров по социальным вопросам Запорожской области Алесей Лысов.

Со своей стороны, министр по молодёжной политике Запорожской области Антон Тицкий отметил, что это старт большой работы, которую нужно сделать совместно с коллегами из ЛНР, ДНР и Херсонской области.

«Я уверен, что наши волонтёры будут лучшими. Объявляю Волонтёрский Центр Всемирного фестиваля молодёжи и студентов — 2024 открытым», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что представители 176 стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который состоится с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.