Представители 176 стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи
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Соответствующие данные привела замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова на сессии «Всемирный фестиваль молодёжи как фундамент эффективной связи между странами Азиатско-Тихоокеанского региона» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Тот список стран, который уже сейчас: 176 стран представители заявились», — заявила она.
Также Петрова сказала, что заявки на участие в фестивале могут подавать студенты из всех стран.
Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Всемирный фестиваль молодёжи перечёркивает попытки культурной изоляции России.
Фестиваль состоится с 1 по 7 марта в Сочи. Заявочная кампания продлится до 4 ноября для россиян и до 1 декабря — для иностранцев.