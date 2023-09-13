Представители 176 стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который состоится с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.

Соответствующие данные привела замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова на сессии «Всемирный фестиваль молодёжи как фундамент эффективной связи между странами Азиатско-Тихоокеанского региона» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Тот список стран, который уже сейчас: 176 стран представители заявились», — заявила она.

Также Петрова сказала, что заявки на участие в фестивале могут подавать студенты из всех стран.

Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Всемирный фестиваль молодёжи перечёркивает попытки культурной изоляции России.

Фестиваль состоится с 1 по 7 марта в Сочи. Заявочная кампания продлится до 4 ноября для россиян и до 1 декабря — для иностранцев.