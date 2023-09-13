Сессия о Всемирном фестивале молодёжи прошла в рамках ВЭФ

В рамках Восточного экономического форума состоялась сессия «Всемирный фестиваль молодёжи как фундамент эффективной связи между странами Азиатско-Тихоокеанского региона» (АТР).

Как отметили организаторы сессии, Дальневосточный федеральный округ стал ключевым транспортно-логистическим хабом в рамках международного взаимодействия России со странами АТР.

При этом фундаментом крепких и долгосрочных связей может стать эффективно выстроенная коммуникация молодёжи стран АСЕАН, ШОС, БРИКС по вопросам культурного, научного, образовательного, профессионального, а также бизнес-взаимодействия, добавили они.

Всемирный фестиваль молодёжи, который пройдёт в России в марте 2024 года, станет стратегической площадкой для приумножения многовекторного сотрудничества, подчеркнули организаторы сессии.

В рамках мероприятия обсуждены вопросы о том, как опыт взаимодействия молодёжных площадок Дальнего Востока с зарубежными странами, их выстроенная межкультурная коммуникация будут интегрированы во Всемирный фестиваль молодёжи.

Кроме того затронуты темы о том, какое внимание будет уделено делегациям восточных государств и Юго-Восточной Азии на будущем фестивале с учётом выстраивания новых внешнеполитических ориентиров России и какие точки соприкосновения молодёжи стран АСЕАН, ШОС и БРИКС существуют сегодня.

Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Всемирный фестиваль молодёжи перечеркивает попытки культурной изоляции России.

Фестиваль состоится с 1 по 7 марта в Сочи. Заявочная кампания продлится до 4 ноября для россиян и до 1 декабря — для иностранцев.