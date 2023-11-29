Суд снова отказал Глуховскому в исключении из перечня иноагентов

Мосгорсуд вновь отказался снять статус иноагента с писателя Дмитрия Глуховского*.

«Московский городской суд оставил в силе отказ суда первой инстанции об исключении Глуховского из реестра иноагентов», — сообщили РИА Новости в суде.

Глуховский попал в поле зрения правоохранителей после того, как разместил в соцсетях видеоролики, в которых говорилось об умышленном обстреле жилых домов и других объектов со стороны российской армии. В августе 2023 года писателя заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Мосгорсуд оставил без изменений приговор писателю Глуховскому за фейки об армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.