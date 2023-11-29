Продюсер Фадеев назвал заявление певицы Наргиз экстремизмом

Продюсер Максим Фадеев назвал экстремизмом заявления певицы Наргиз и призвал профильные ведомства обратить внимание на концертную деятельность её дяди Фарруха Закирова.

«Это уже слишком серьёзно. Я это расцениваю как экстремизм и призывы к массовым убийствам. И это всё происходит публично», — написал он в Telegram-канале.

Фадеев предположил, что певица позволяет себе такое поведение из-за своего дяди Фарруха Закирова, который продолжает гастролировать и зарабатывать в России.

«В связи с этим я публично обращаюсь к МВД и ФСБ России с просьбой обратить внимание на концерты дяди Наргиз Закировой на территории нашей страны», — добавил российский продюсер.

Ранее бежавшая из России певица Наргиз в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом назвала «совершеннейшими идиотами» поддерживающих Россию.

Она также пообещала набить тату с портретами Зеленского и Бандеры, призналась, что спонсировала ВСУ, и назвала себя патриоткой США.