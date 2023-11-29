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Школьники за серебряную медаль получат сине-голубые аттестаты с отличием

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В России школьники, которым по итогам года вручат серебряную медаль, смогут получить аттестат с отличием сине-голубого цвета.
Школьники за серебряную медаль получат сине-голубые аттестаты с отличием
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

«Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета имеет дополнительную надпись ниже с выравниванием по центру «С отличием», — говорится в документе. 

Ранее сообщалось, что серебряную медаль будут вручать выпускникам школ, получившим не более двух итоговых четвёрок, а также набравшим не менее 60 баллов за ЕГЭ по двум предметам.

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