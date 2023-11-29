Школьники за серебряную медаль получат сине-голубые аттестаты с отличием

В России школьники, которым по итогам года вручат серебряную медаль, смогут получить аттестат с отличием сине-голубого цвета.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета имеет дополнительную надпись ниже с выравниванием по центру «С отличием», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что серебряную медаль будут вручать выпускникам школ, получившим не более двух итоговых четвёрок, а также набравшим не менее 60 баллов за ЕГЭ по двум предметам.