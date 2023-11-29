Автоюрист Радько предупредил о штрафе за несоблюдение дорожной разметки

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», автоюрист Сергей Радько обратил внимание водителей на штрафы за несоблюдение дорожной разметки в зимний период.

«Камера знает, что там есть разметка, а водитель — нет. Поэтому он может поехать там, где разметка вроде в памяти обозначена, однако он её не видит. Тем не менее водитель попадает на штраф», — поделился эксперт в беседе с URA.RU.

Как отметил специалист, водитель может обжаловать этот штраф.

«Если на фотографиях будет видно, что разметка отсутствует, то можно подать жалобу. Но это крайне редко бывает. Тем более, что штраф за нарушение разметки составляет 500 рублей, и далеко не все готовы его обжаловать», — заключил Радько.

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