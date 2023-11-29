В Астрахани задержаны граждане Киргизии за попытку сбыта мефедрона
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.
«Во время попытки сбыта наркотиков в Ленинском районе задержаны двое жителей Республики Кыргызстан. Во время задержания у иностранцев изъяли 11 свёртков и 16 пакетов типа «зип-лок» с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл заседание коллегии ведомства, посвящённое противодействию незаконному обороту наркотиков.