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В Астрахани задержаны граждане Киргизии за попытку сбыта мефедрона

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Полицейские задержали в Астрахани двух граждан Киргизии, у которых были обнаружены 11 свёртков и 16 пакетов с мефедроном.
В Астрахани задержаны граждане Киргизии за попытку сбыта мефедрона
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

«Во время попытки сбыта наркотиков в Ленинском районе задержаны двое жителей Республики Кыргызстан. Во время задержания у иностранцев изъяли 11 свёртков и 16 пакетов типа «зип-лок» с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл заседание коллегии ведомства, посвящённое противодействию незаконному обороту наркотиков.

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