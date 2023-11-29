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Карту жителя Самарской области оформили с начала года 111 тысяч человек

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В Самарской области социальную карту жителя региона оформили 111 тыс. человек с начала 2023 года.
Карту жителя Самарской области оформили с начала года 111 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на врио заместителя председателя правительства, руководителя Департамента информационных технологий и связи Самарской области Константина Преснякова.

Отмечается, что действие этих карт продлили до 2026 года.

«Все те, кто продолжает пользоваться социальными картами, могут совершенно спокойно пользоваться ими ещё как минимум два года», — заявил Пресняков.

Он также отметил, что в случае утраты действующей социальной транспортной карты в Министерстве социально-демографической и семейной политики выдадут такую же.

Ранее сообщалось, что на социальную сферу Кубани направят 305 млрд рублей в 2024 году.

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