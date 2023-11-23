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На социальную сферу Кубани направят 305 млрд рублей в 2024 году

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил на пленарном заседании Заксобрания. Он отметил, что расходы бюджета на 2024 год запланированы в размере 520 млрд рублей.
На социальную сферу Кубани направят 305 млрд рублей в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Сегодня ведут дискуссии о его социальной ориентированности. В 2023 году мы закладывали 70%, в 2024-м — 60%. Но если посмотреть в целом по итогам этого года, на соцсферу было 287 млрд рублей, а в следующем — уже 305 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

По его словам, в эти 60% бюджета входят все социальные выплаты и пособия.

Глава региона добавил, что с 1 января 2024 года в крае проиндексируют все соцвыплаты на 4,5%.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье создали дорожную карту регионального социального стандарта.

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