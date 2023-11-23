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На Ставрополье создали дорожную карту регионального социального стандарта

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Глава Министерства экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин заявил, что в регионе создали дорожную карту по внедрению нового социального стандарта.
На Ставрополье создали дорожную карту регионального социального стандарта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Отмечается, что в данной карте содержится план мероприятий на 2024 год для повышения комфорта граждан, среди которых — внедрение стандарта поддержки добровольчества и программа комплексной медико-социальной помощи семьям с детьми, имеющими врождённые пороки развития.

«По данным Агентства стратегических инициатив, Ставрополье входит в десятку лучших по таким показателям, как доля детей, посещающих дошкольные учреждения, удовлетворённость населения жилищными условиями, высокая оценка благоустроенности жилья, доля автодорог, отвечающих нормативным требованиям, доля площади городских земель, отведённых под парки, доступность товаров первой необходимости, удовлетворённость качеством инженерных коммуникаций. Показатели хорошие, но ещё много над чем предстоит работать», — сказал Денис Полюбин.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году пройдёт конкурс на лучший социальный проект.

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