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В ЯНАО пройдёт конкурс на лучший социальный проект

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В Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году пройдёт конкурс на лучший социальный проект. Победители получат грант от губернатора.
В ЯНАО пройдёт конкурс на лучший социальный проект
  • © yanao.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональное правительство.

Приём заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций начнётся с 24 ноября. Всего предусмотрено 14 грантовых направлений, среди которых патриотическое воспитание граждан и сохранение исторической памяти, развитие физической культуры и спорта, сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.

Ранее сообщалось, что в Москве подвели итоги пятого конкурса грантов для социальных НКО.

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