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В Вятском госуниверситете рассказали о сотрудничестве с вузами Китая

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Проректор Вятского госуниверситета по международной деятельности Сергей Фомин рассказал об итогах поездки сотрудников вуза на северо-восток Китая.

«И в наших, и в китайских интересах развивать те направления, которые способствуют росту промышленности. Сейчас наибольший интерес со стороны наших партнёров в сфере химических технологий. Также интерес есть в электроэнергетике, строительстве, IT, биотехнологиях», — цитирует проректора «Российская газета».

Как отметил Фомин, со стороны партнёров из КНР ставится вопрос активизации академических обменов специалистами.

По словам проректора, также власти Китая при поддержке российской стороны объявили конкурс на предоставление стипендий для студентов и аспирантов на годичное обучение в китайских вузах.

Ранее сообщалось, что представители Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области провели встречу с делегацией из Китая по вопросам сотрудничества в сфере культуры.

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