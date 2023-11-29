Столичные газовики выиграли три золотые медали на чемпионате в Китае

Работники газовой отрасли Москвы выиграли три золотые медали на международном чемпионате по сварке «Кубок дуги» в Китае.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

«В составе сборной России наши специалисты соревновались с 343 конкурсантами из Китая, Индии, Монголии, Беларуси, Кот-д’Ивуара и Болгарии», — отметил Собянин.

По его словам, столичные газовики одержали победу в номинациях «Механизированная полуавтоматическая сварка», «Газовая сварка» и «Виртуальная сварка».

«Всё это ещё раз подтверждает их высокую профессиональную квалификацию, а значит, и надёжность газотранспортной системы столицы», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Москве реконструировали 1,5 тыс. км сетей газовой инфраструктуры, в настоящее время идёт работа над созданием современной системы газоснабжения ТиНАО.