В Москве реконструировали 1500 км газовых сетей

В Москве реконструировали 1500 км сетей газовой инфраструктуры, в настоящее время идёт работа над созданием современной системы газоснабжения ТиНАО, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов этой отрасли в домах миллионов горожан тепло, светло и уютно, а столичные предприятия работают бесперебойно», — сказал мэр.

По его словам, за последние годы в столице внедрили цифровую модель управления газораспределительным комплексом и создали собственное производство газового оборудования.

Как отметил Собянин, московские газовики принимают участие в восстановлении энергетической инфраструктуры, ремонтируют социальные объекты в ДНР и ЛНР.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области бессрочно продлили программу соцгазификации.